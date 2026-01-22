Incendio ai Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, ma era solo un effetto ottico: falso allarme per i Vigili del Fuoco

Può capitare che, a volte, il percepito riesca a sembrare più reale della realtà. E' d'altronde sulle percezioni che si basa buona parte dell'illusionismo e della magia. Proprio una percezione stavolta invece, nelle primissime ore della mattinata odierna, ha fatto scattare realmente i soccorsi in quello che poi si è fortunatamente rivelato essere solamente un falso allarme.

E' successo a Finalborgo, da dove è scattata la chiamata al numero d'emergenza per segnalare quelli che sembravano essere a tutti gli effetti i segnali di un incendio scatenatosi, secondo la chiamata, dai Chiostri di Santa Caterina.

Una volta giunti sul posto, i Vigili del fuoco, dopo aver perlustrato la zona, non hanno però trovato fiamme o nulla di assimilabile, giungendo così a una conclusione. Presumibilmente qualcuno aveva confuso il vapore nell'atmosfera mischiato alla luce arancione dei lampioni col fumo scatenato da un rogo.

L'allarme così è rientrato nell'auspicato "nulla di fatto", se non un'uscita a vuoto dal personale della caserma finalese.