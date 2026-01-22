 / Cronaca

Cronaca | 22 gennaio 2026, 16:30

Incendio ai Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, ma era solo un effetto ottico: falso allarme per i Vigili del Fuoco

Il vapore nell'atmosfera mischiato alla luce arancione dei lampioni ha fatto scattare la chiamata

Incendio ai Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, ma era solo un effetto ottico: falso allarme per i Vigili del Fuoco

Può capitare che, a volte, il percepito riesca a sembrare più reale della realtà. E' d'altronde sulle percezioni che si basa buona parte dell'illusionismo e della magia. Proprio una percezione stavolta invece, nelle primissime ore della mattinata odierna, ha fatto scattare realmente i soccorsi in quello che poi si è fortunatamente rivelato essere solamente un falso allarme.

E' successo a Finalborgo, da dove è scattata la chiamata al numero d'emergenza per segnalare quelli che sembravano essere a tutti gli effetti i segnali di un incendio scatenatosi, secondo la chiamata, dai Chiostri di Santa Caterina.

Una volta giunti sul posto, i Vigili del fuoco, dopo aver perlustrato la zona, non hanno però trovato fiamme o nulla di assimilabile, giungendo così a una conclusione. Presumibilmente qualcuno aveva confuso il vapore nell'atmosfera mischiato alla luce arancione dei lampioni col fumo scatenato da un rogo.

L'allarme così è rientrato nell'auspicato "nulla di fatto", se non un'uscita a vuoto dal personale della caserma finalese.

Mattia Pastorino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium