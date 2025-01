"Il mio video non è propaganda": il creator Prince risponde al consigliere Carrara sul filmato negli ex cantieri di Pietra Ligure

A Pietra Ligure, torna al centro del dibattito il destino delle aree degli ex cantieri Rodriquez. Nei giorni scorsi, il consigliere di minoranza Mario Carrara ha riacceso i riflettori sulla questione, partendo da un video pubblicato su Facebook

Secondo quanto riferito dall'esponente di opposizione, il reportage all'interno delle aree da tempo in disuso non sarebbe altro che "una 'manovra' orchestrata da chi, in soldoni, vuole presentare la questione 'area cantiere' in questi termini: vedete com'è ridotta quest'area? Vedete in che sfacelo e decadenza è caduta? Preferite che resti così o volete qualcosa di nuovo, 'che faccia sognare ad occhi aperti?' Preferite che resti 'il brutto' o volete che venga il 'bello'? Anche se questo consisterà in colate di cemento e centinaia di nuovi appartamenti? Cosa importa se non saranno alla portata dei cittadini di Pietra? Basta che siano nuovi, tanti e cari. L'impressione che se ne ha è questa".

Secondo Carrara, quindi, il video in questione sarebbe "solo l'inizio di una campagna di propaganda orchestrata per far accettare e 'digerire' alla cittadinanza pietrese anche un’ipotetica colata di cemento fatta di centinaia di case per ricchi e di un porto che non serve (perché a Pietra servono nuove spiagge), a discapito delle spiagge, del verde e dei servizi di cui Pietra ha veramente bisogno".

A girare e pubblicare il video è stato il creator digitale Emanuele Cagnino, su Facebook conosciuto come Prince: sulla sua pagina sono diversi i filmati che documentano la situazione di strutture abbandonate del nostro territorio e tra queste c'è anche quella di Pietra Ligure. Non un episodio isolato, dunque, ed è il diretto interessato a prendere le distanze dalle dichiarazioni del consigliere Carrara: "Non ho legami con nessuno e non mi interessa nemmeno averne. Mi preme spiegare che le informazioni che ho riportato nel video sono tratte dal web, tutte assolutamente fruibili a chiunque".

Il consigliere comunale di Pietra Ligure, infatti, aveva definito l'autore del video "molto bene informato di tutto sulla questione Cantiere. Più degli stessi consiglieri comunali di Pietra Ligure, che, invece, ne dovrebbero sapere almeno un po’ più di lui. Invece, non ne sanno niente, perché il sindaco non li ha mai, né in questo, né nel precedente mandato, informati di niente. Come, ovviamente, non ne sanno niente i cittadini e l'opinione pubblica di Pietra Ligure".

Cagnino, o se preferite Prince, ribadisce però che la sua attività è puramente documentaristica e priva di secondi fini: "Non è assolutamente vero che si tratti di una manovra di propaganda orchestrata da chissà chi, io non conosco né la società proprietaria delle aree, né il sindaco De Vincenzi: il consigliere Carrara sta prendendo un abbaglio".