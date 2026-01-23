Raddoppio ferroviario, il Comitato Territoriale: "Non è un’opera imposta da Roma, i Comuni hanno responsabilità"

"Molti sindaci vivono il progetto di spostamento a monte della ferrovia come un’opera decisa dal governo centrale. In realtà non è così: le responsabilità delle amministrazioni comunali sono evidenti, perché sottovalutano le conseguenze dell’opera sul nostro territorio".

Cosi commenta il direttivo del Comitato Territoriale, che aggiunge: "Come dimostrato dal Comune di Pietra Ligure, che non condivide il progetto attuale di spostamento a monte, gli enti locali hanno la possibilità di tutelare il loro territorio: lo ha già fatto il Comune di Ceriale che, a metà degli anni ’90, aveva bocciato il progetto dell’epoca".

"L’anno scorso, il Consiglio comunale di Pietra Ligure, all’unanimità, ha chiesto diverse modifiche progettuali per evitare pesanti ripercussioni dal punto di vista imprenditoriale, ambientale e archeologico. Se lo spostamento a monte della ferrovia dovesse proseguire, il Comune ha dichiarato di voler rinunciare all’inutile fermata, prevista al confine con Tovo San Giacomo e Giustenice. Inoltre sempre il Consiglio comunale di Pietra si è rifiutato di votare il progetto senza che prima venisse pubblicata la Valutazione di impatto ambientale".

"Perché tanti sindaci hanno votato il progetto a scatola chiusa, senza conoscere la valutazione di impatto ambientale? Il sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini e dovrebbe tutelarli dal rischio di inquinamento delle falde, dell’aria e dal consumo di suolo - aggiunge il direttivo - Perché un progetto così impattante, atteso e costoso non è mai stato spiegato ai cittadini che vivono nel nostro territorio?".

"Proveremo a dare una risposta a questa domanda venerdì 30 gennaio alle 20,30 all’auditorium San Carlo di via Roma ad Albenga. Il Comitato Territoriale darà il suo contributo all’assemblea pubblica informativa sul progetto di spostamento a monte, rispondendo in maniera esauriente alle domande del pubblico", conclude il direttivo.