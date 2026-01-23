Albenga ospita "Aquile Randagie": la storia degli scout che sfidarono il fascismo

Sabato 31 gennaio alle ore 18:00, presso l’Auditorium San Carlo in Via Roma 70, la città di Albenga accoglierà un evento storico e civile di grande intensità: “Aquile Randagie: Gli Scout Che Si Ribellarono Al Fascismo 1928–1945”. L’incontro, a ingresso libero, è promosso dal gruppo scout ALBENGA 1 con il patrocinio del Comune di Albenga.

A guidare il pubblico in questo viaggio nella memoria sarà Emanuele Locatelli, scout e storico delle Aquile Randagie, che proporrà una narrazione appassionata e documentata, arricchita da testimonianze, contributi multimediali e provocazioni per il presente.

Nel 1928, il regime fascista decretò la soppressione dello scoutismo. Ma un gruppo di giovani di Milano e Monza, le Aquile Randagie, scelse la strada della disobbedienza civile, continuando le attività in clandestinità per ben 17 anni. Un atto di coraggio e fedeltà a un ideale che, nel 1943, portò alla nascita di OSCAR, rete clandestina che salvò oltre 2.000 perseguitati, aiutandoli a fuggire in Svizzera.

L’incontro sarà anche occasione per riflettere sul significato di libertà, servizio e dignità umana, valori che le Aquile Randagie difesero con tenacia e che oggi tornano a interrogarci. Come scrisse Don Andrea Ghetti – Baden: "Tenemmo accesa una tenue fiaccola, sotto le raffiche di terribili prove…".



