Savona, incidente tra Corso Mazzini e via XX Settembre: coinvolti un furgone e un'auto, traffico in tilt

Disagi alla circolazione questa mattina, intorno alle 11:30, nel cuore di Savona a causa di un incidente avvenuto all’incrocio tra corso Mazzini e via XX Settembre. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura, entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni, l’impatto non avrebbe provocato feriti, ma le conseguenze sulla viabilità sono state col traffico che ha subito forti rallentamenti, con code e disagi sia in direzione ponente sia verso levante.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della circolazione, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.