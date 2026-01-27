Incidente a Calvisio: due coniugi anziani al Santa Corona in codice giallo

Due coniugi sono rimasti feriti nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto a Finale Ligure, nella frazione di Calvisio, lungo la strada provinciale 8.

Secondo quanto appreso, l’auto sulla quale viaggiavano sarebbe finita contro un muro per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto si è verificato pochi minuti prima delle 19, facendo scattare immediatamente la chiamata al 112.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Borgio Verezzi e Finale Ligure, insieme ai sanitari del 118, giunti con l’automedica.

Dopo le prime cure, i due feriti – il marito di 85 anni e la moglie di 84 – sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Gli accertamenti sulle cause dell’incidente sono in corso.