Finto controllo sulla fornitura dell'acqua, il Comune di Albisola: "Non fate entrare nessuno e contattate le forze dell'ordine"

"Circolano notizie rispetto al tentativo di due soggetti di accedere all'abitazione di un nostro concittadino con la scusa di effettuare un controllo, su incarico del Comune, rispetto alla fornitura dell'acqua".
A lanciare l'allarme il Comune di Albisola Superiore dopo le segnalazioni giunte nelle ultime ore.
"Cogliamo l'occasione per ricordare che il Comune non attribuisce alcun incarico di interventi da svolgersi a domicilio e si raccomanda di accertarsi sempre dell'identità di chi chiede di poter entrare, a qualsiasi titolo, nella vostra abitazione" proseguono.
"Qualora vi fossero delle situazioni sospette non fate entrare nessuno e contattate immediatamente le forze dell'ordine al numero d'emergenza 112 o alla Polizia Locale al n° 019/485351" concludono dal Comune.