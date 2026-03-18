Savona, il Pd ligure pensa a un sondaggio sul gradimento del sindaco Russo in vista delle prossime amministrative

Un sondaggio commissionato dal Pd regionale sul gradimento del sindaco di Savona Marco Russo. Del sondaggio si è vociferato una decina di giorni fa come pronto, ma non sarebbe ancora stato realizzato. L'intenzione del Pd , però, è proprio quella di sondare quanto il sindaco di Savona sia gradito ai suoi concittadini in vista del voto.

Al momento l'attenzione di tutte le parti politiche è concentrata sul referendum sulla giustizia ma, una volta chiuse le urne e avuti i risultati di quello che si è trasformato in un voto pro o contro il governo di centrodestra, si inizierà a parlare di elezioni, sia amministrative sia politiche, a sondare il terreno e fare strategie.

Il sindaco Russo ha già dichiarato la propria ricandidatura, con la stessa squadra, ma ultimamente sarebbero in molti, all'interno dello stesso Pd, a sentire e temere un'erosione del consenso nei suoi confronti, che potrebbe avere ricadute negative sul voto del prossimo anno.

Al centro delle critiche ci sono i temi di cui parla la città: a manutenzione urbana e il decoro, con una raccolta dei rifiuti che continua ad avere criticità, le pedonalizzazioni — entrambi temi che hanno raccolto il dissenso dei savonesi con due rispettive raccolte firme —, la questione dei parcheggi, la viabilità e le difficoltà economiche e demografiche che di fatto la città sta attraversando orami da anni ma che non trovano soluzione.

Se un sondaggio del Pd sul gradimento di Russo verrà usato per "aggiustare il tiro" su ciò che non è apprezzato della sua amministrazione — con il famoso "modello Savona", che si auspicava per la Regione poi andata al centrodestra e di cui non si parla più — o per pensare a un altro candidato è, per ora, tutta fantapolitica.

All'annuncio di Russo di una sua ricandidatura non c'è ancora stata una reazione ufficiale e pubblica del Pd. Da tempo, però, si rincorre la voce del nome di Roberto Arboscello come possibile esponente al quale potrebbe essere chiesto di "lasciare" la Regione, dove sta ottenendo un buon gradimento per il lavoro svolto, per candidarsi alla guida della città.

Voci, ovviamente, che vedrebbero Arboscello più interessato alle prossime elezioni politiche. A molti, infatti, non è sfuggita la presenza del consigliere regionale dem a Napoli lo scorso gennaio all'iniziativa "Idee per l'Italia", promossa da Stefano Bonaccini ed Energia Popolare, alla presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

Anche dal lato del centrodestra ora l'attenzione è tutta sul referendum, ma ci sono già state delle mosse alla ricerca di un candidato o una candidata. Dopo il rifiuto di Caterina Sambin, presidente dell'Unione indistriali alla quale sarebbe stato chiesto di candidarsi, l'attenzione si sarebbe spostata sulla neo assessora regionale Claudia Morich, ultimamente sempre molto presente a inaugurazioni nella provincia Savonese. Per ora, da entrambe le parti, i giochi restano aperti, con alcuni nomi sul tavolo e nessuna scelta ufficiale.