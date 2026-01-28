Albenga, iscrizioni alle scuole: domande online entro il 14 febbraio

Gli Istituti Comprensivi Albenga I e Albenga II, in collaborazione con il Comune di Albenga, informano tutte le famiglie che entro il 14 febbraio è necessario procedere all’iscrizione degli alunni alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado statali per il prossimo anno scolastico.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni online all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento”, https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS.

Al momento dell’iscrizione è necessario inserire le informazioni essenziali relative all’alunno o allo studente (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, ecc.) ed esprimere le preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dall’istituzione scolastica prescelta.

Per quanto riguarda invece le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente alle segreterie scolastiche, sempre entro il 14 febbraio.

"Si ricorda l’importanza di rispettare il termine indicato: la formazione delle classi e l’assegnazione del personale scolastico da parte del Ministero avvengono sulla base del numero di domande presentate. Il rispetto delle scadenze è quindi fondamentale per garantire una corretta organizzazione del servizio scolastico", spiegano dal Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie degli Istituti Comprensivi Albenga I e Albenga II.