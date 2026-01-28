Giunta itinerante a Vado, primo incontro con i cittadini: al centro il cantiere di via Sabazia, lo spostamento della spiaggia libera e la differenziata

Il cantiere in via Sabazia, lo spostamento della spiaggia libera attrezzata, la raccolta differenziata, le poste, la Casa di Comunità e le scuole.

Questi i principali temi toccati durante il primo incontro della "giunta itinerante" di Vado con i cittadini al Daubaci.

Il Sindaco Fabio Gilardi ha infatti illustrato i principali interventi sul territorio aggiornando sull'andamento dei lavori e le tempistiche ascoltando poi le osservazioni, domande e criticità poste dai cittadini.

Uno dei temi più caldi riguarda l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia e l’apertura del sottopasso ciclopedonale che da mesi sta tenendo sotto scacco la viabilità vadese. Proprio da mercoledì scorso è scattata chiusura temporanea di via Maestri del Lavoro d’Italia nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il condominio “San Giovanni”.

"È un disagio enorme, abbiamo perso 50 parcheggi e isognerebbe venire incontro a chi abita in zona - ha spiegato una residente chiedendo di rimuovere il disco orario nella ona delle poste e il parcometro dietro il supermercato in via Diaz - Una persona che già subisce un disagio perché deve pagare il parcheggio?".

"Capiamo che ci sono disagi, il lavoro è però finalizzato a migliorare la competitività del territorio ma anche per la sicurezza" ha risposto il primo cittadino vadese.

L’obiettivo dell’Amministrazione e dei tecnici è il ripristino della circolazione ordinaria entro le festività pasquali, quando via Sabazia dovrebbe riaprire integralmente al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia verso via Italia.

Attenzione anche al futuro della spiaggia libera attrezzata e all'edificio abbandonato e fatiscente. "Ho avuto un incontro in Regione e vogliamo ricollocare la spiaggia libera attrezzata in centro nella zona dei gonfiabili. L'edificio vogliamo demolirlo nei prossimi due mesi" commenta Gilardi.

Centrale anche il tema della raccolta differenziata porta a porta. Con il servizio che secondo alcuni andrebbe rivisto e migliorato.

"Noi siamo partiti per primi con il porta a porta nel 2015 per arrivare all'adeguamento normativo, poi la norma si è evoluta con la raccolta di prossimità e noi l'abbiamo attuata nelle frazioni - puntualizza il Sindaco - Quest'anno Sat ci presenterà il piano industriale che potrebbe migliorare il sistema di raccolta".

Il restyling dell'ufficio postale di via Cadorna scattato a settembre e la nuova Casa di Comunità sono altri argomenti caldi sul territorio che hanno monopolizzato la discussione.

"È un grande disagio" ha spiegato un cittadino ma con un mese di ritardo rispetto al cronoprogramma previsto le poste dovrebbero riaprire al pubblico. Sulla casa di Comunità il Sindaco ha puntualizzato che "sarà un grande valore aggiunto".

Sul tavolo anche le scuole con il trasferimento degli studenti nei nuovi plessi che dovrà avvenire entro Pasqua. Le medie si sposteranno quindi nel nuovo edificio in via Sabazia vicino alla scuola materna. L'attuale edificio di via XXV Aprile verrà demolito entro giugno. Spazio poi alla costruzione di un polo della cultura con lo spostamento della biblioteca, realizzando un parco davanti e collegandosi con Villa Groppallo.

"Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato a questo primo incontro con la comunità - le parole di Fabio Gilardi - Un momento di ascolto, dialogo e condivisione, fondamentale per raccogliere idee e proposte e costruire insieme il futuro del nostro territorio".

I prossimi incontri proseguiranno il 3 febbraio a S. Ermete all'SMS Diritto e Doveri, il 9 nella Valle di Vado all'SMS Pace e Lavoro, il 12 a Segno nell'SMS Fratellanza Segnese e il 19 febbraio nell'Sms San Genesio.