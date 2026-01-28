Quiliano aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Il Comune di Quiliano aderisce alle celebrazioni della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 2026, accogliendo l’invito di ANCI e dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG).

Istituita all’unanimità dal Parlamento con la Legge n. 9 del 25 gennaio 2017, la ricorrenza si celebra ogni anno il 1° febbraio e rappresenta un momento di memoria e riflessione sul presente, dedicato alle vittime civili di tutte le guerre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’impatto devastante che i conflitti armati continuano ad avere sulle popolazioni civili e sulla cancellazione di intere generazioni.

In occasione della Giornata, l’ingresso della sede del Comune di Quiliano sarà illuminato di luce blu: un gesto simbolico che accomuna le Amministrazioni aderenti in un messaggio di pace e in un appello alla tutela dei più vulnerabili, attraverso il rispetto del Diritto internazionale umanitario.