Savona, domenica messa di trigesimo per don Piero Giacosa

Domenica 1° febbraio alle ore 11 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, sarà celebrata la messa ad un mese dalla morte (trigesimo) di don Piero Giacosa. Sarà un momento importante in suffragio del parroco della comunità del centro storico, scomparso a gennaio all'età di 62 anni e dopo una lunga malattia.

Don Giacosa è stato la guida spirituale della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo dal 2019 (vi aveva già operato da seminarista e diacono con il gruppo giovanile e gli scout) fino alla morte. Nel 2021 il vescovo Calogero Marino lo aveva nominato rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta e prevosto del Capitolo dei Canonici, in sostituzione di don Silvio Delbuono, mancato durante la pandemia da Covid-19. Nel 2024 era diventato rettore della Chiesa San Raffaele al Porto.

Al tempo del vescovo Domenico Calcagno don Giacosa fu coinvolto in due ruoli importanti, diventando nel 2007 sia prorettore del Seminario Vescovile sia economo diocesano, nomina quest’ultima confermata nel 2012. Per alcuni anni è stato anche direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano. Al suo attivo vanno ricordati inoltre i suoi incarichi di assistente ecclesiastico diocesano dell'Unitalsi, consigliere dell'Ucid e incaricato diocesano dell’apostolato del mare.