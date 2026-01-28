Savona, Harry è tornato a casa, un lieto fine per il gatto simbolo dell’Oltreletimbro

A Savona si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Harry, il gatto amatissimo e molto noto nel quartiere dell’Oltreletimbro, che era scomparso nei giorni scorsi, preoccupando non solo la sua padrona ma anche i tanti residenti e commercianti che lo conoscono.

Harry, infatti, è una presenza della zona di Corso Viglienzoni, via Scarpa e limitrofe e ormai conosciuto da tutti. Ha una padrona che lo ama e lo accudisce, ma che gli lascia anche la libertà di cui, probabilmente, i gatti hanno bisogno. Da anni Harry gira libero tra le vie di corso Viglienzoni e dintorni, dove è diventato una presenza familiare e affettuosa. Qui molti lo conoscono e, spesso, gli offrono attenzioni, crocchette o un posto dove riposare durante le sue “passeggiate” di quartiere.

La notizia della sua scomparsa, la scorsa settimana, aveva suscitato una vera e propria mobilitazione locale. Molti residenti avevano condiviso messaggi sui social, chiedendo di contattare immediatamente la padrona qualora qualcuno avesse avvistato Harry, con particolare attenzione alla zona attorno ai negozi, ai cortili e alle aree verdi dove il gatto solitamente si aggirava.

Pochi giorni fa, finalmente, Harry è tornato nel quartiere, dalla sua padrona, riprendendo il suo posto di “re” dell’Oltreletimbro.