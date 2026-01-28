Savona, una ricevuta gettata a terra e l’intervento di un piccolo eroe, con un video il Comitato Villapiana-La Rusca sensibilizza contro l'inciviltà

Una donna si avvicina al bancomat delle Poste, esegue l’operazione e, una volta stampata la ricevuta, la butta a terra. È in quel momento che interviene un “eroe” mascherato (un bambino) che la blocca. Tira fuori la paletta, simile a quella usata dalla polizia per il traffico, e le intima il rosso, indicandole un vicino cestino della spazzatura. La donna, allora, getta la carta nel cestino. Compare così la scritta: "Un breve video per ricordare che il rispetto del territorio inizia da gesti semplici".

È il contenuto di un video amatoriale girato dal Comitato Villapiana-La Rusca e diffuso sulla sua pagina Facebook, contro il degrado e il vizio di alcune persone di gettare a terra le cartacce.

Il Comitato Villapiana-La Rusca è uno di quelli nati di recente ed è particolarmente attivo in più settori, dalla pulizia del quartiere effettuata dai suoi volontari (del Tavolo del decoro) a incontri su vari temi, come il contrasto alle truffe agli anziani, attività di bookcrossing o baratto, gruppi di lettura.