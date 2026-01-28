Celle, lutto per la scomparsa del pittore e scultore Giovanni Servettaz

Celle in lutto per la scomparsa di Giovanni Servettaz all'età di 91 anni.

Pittore, dagli anni settanta è stato scultore e ceramista. Dopo aver frequentato l'Istituto d'arte di Firenze si era dedicato per molti anni allo studio del pianoforte.

Conosciuto da tutti come Giovannino, era nipote di Giovanni Servettaz, pioniere dell'industria savonese e figlio di Nanni, celebre scultore.

"Quando era piccolino, a spasso con la sua mamma in tempi di guerra duri per tutti, ha incontrato un bambino che non aveva il cappotto: si è tolto il suo per darglielo - il ricordo della nipote Giovanna Servettaz - Altri vorranno ricordare la sua Arte meglio di come possiamo fare noi qua, ma di mio zio mi piace ricordare questo episodio perché è stato così tutta la vita, pronto a togliersi il cappotto per darlo a chi non l'aveva. Se n'è andato serenamente nella notte del compleanno di Mozart e del Giorno della Memoria Giovanni Servettaz, Pittore e Scultore, 29 luglio 1934 - 27 gennaio 2026".

Lascia Caterina, i suoi fratelli e i nipoti. Chi potrà salutarlo potrà farlo in questi giorni nella sua casa di Celle Ligure.