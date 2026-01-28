Giovane donna investita ad Albisola: al San Paolo in codice giallo

Una giovane è stata investita da un’auto nella prima serata ad Albisola Superiore, in piazza Giulio II. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19, quando è scattata la chiamata al 112.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Croce Verde di Albisola e i sanitari del 118, supportati dall’automedica. La ragazza ha riportato un trauma a una gamba ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di stabilizzare la giovane sul posto prima del trasferimento in ospedale.