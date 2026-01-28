Neve in Val Bormida, due mezzi pesanti in avaria sul Cadibona: traffico ripristinato

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: sulla Sp 29 del Cadibona il traffico è tornato a doppio senso di marcia.

++++

Disagi sulla viabilità della Val Bormida con l’arrivo della neve, nonostante l’intervento dei mezzi sgombran neve.

Alle 6:30 la strada tra Cengio e Millesimo è stata temporaneamente interrotta a causa di un incidente, mentre alle 7:00 si è verificata una breve sospensione anche sulla carreggiata che collega Cengio a San Giuseppe. La Sp 11 risulta scivolosa ma percorribile.

Problemi anche sulla Cadibona a causa di alcuni veicoli intraversati: la Provincia segnala che, a causa di due mezzi pesanti in avaria (coinvolta anche un'automobile), è stato istituito un senso unico alternato temporaneo lungo la Sp 29, in prossimità della galleria Fugona. Deviazione obbligatoria per i mezzi pesanti provenienti dalla Val Bormida, indirizzati sulla viabilità autostradale A6 Torino–Savona, con ingresso ad Altare. Il traffico pesante proveniente dal lato opposto è temporaneamente fermato nel territorio comunale di Savona.

Un albero è crollato lungo la strada che collega Calizzano a Bardineto.