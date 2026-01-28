 / Cronaca

Savona, cede l'asfalto in Corso Mazzini: diverse buche di fronte alle Piramidi

Dopo l'imponente buca di via Carissimo e Crotti questa mattina gli operai al lavoro nell'arteria principale savonese

Non un'imponente buca stradale come in via Carissimo e Crotti ma alcuni cedimenti dell'asfalto che stanno creando non pochi problemi alla circolazione.

In Corso Mazzini di fronte all'asilo le Piramidi a causa delle violenti piogge delle ultime ore si sono venuti a creare delle buche che stanno portando gli operai ad intervenire per risolvere la criticità.

La corsia più a monte è stata così interdetta allargando il transito in direzione Corso Tardy e Benech nella corsia in direzione centro di Savona.

Luciano Parodi

