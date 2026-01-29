Albisola, la barista Daniela vince 75mila euro ad "Affari Tuoi"

Ad un passo dal sogno 300mila euro ma ha deciso negli ultimi due pacchi di accettare 75mila euro.

Arriva da Albisola Superiore la concorrente che ha rappresentato la Liguria ad Affari Tuoi e ieri sera a conclusione della sua partita si è aggiudicata l'importante somma.

Nel noto game show condotto da Stefano De Martino su Rai Uno Daniela, barista albisolese, originaria di Genova, incinta al sesto mese di gravidanza, accompagnata dal marito Luca, maestro di scuola dell'infanzia, ha dato vita ad una puntata ricca di colpi di scena.

Dopo essere riuscita a portarsi a casa 1000 euro del pacco di "Gennarino", il cagnolino mascotte del programma, trovato nei primi 4 tiri, nel prosieguo della serata ha rifiutato in successione quattro volte 30mila euro, un cambio, 42mila e 35mila euro per poi rimanere nel finale con la cifra tanto ambita e zero euro. Ha però deciso di accettare l'offerta finale del "Dottore" con l'amara sorpresa però di scoprire che i 300mila euro erano nel suo pacco.

La coppia, già genitori di una bambina che si chiama Selene, sono appassionati della pétanque, una specialita del gioco delle bocce.