Sassello, il whisky "Il Signor Camillo" trionfa ai World Whiskies Awards di Londra

Nuovi riconoscimenti internazionali per Il Signor Camillo ai World Whiskies Awards di Londra, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati al whisky e non solo: la distilleria di Sassello conquista due Medaglie d’Oro e due Category Winner, imponendosi ancora una volta tra le eccellenze mondiali del settore.

Al suo debutto assoluto in concorso e prima ancora del suo lancio ufficiale sul mercato, il Whisky da cereale antico italiano100% farro ottiene la Medaglia d’Oro e il titolo di Category Winner. Un risultato particolarmente significativo, considerando che si tratta del primo anno di presentazione di questo distillato agli Awards.

Accanto a questo esordio da record, arriva la conferma di un percorso ormai consolidato nel panorama italiano. Il Moonshine Il Signor Camillo Classico conquista infatti, per il quarto anno consecutivo, la Medaglia d’Oro e il Category Winner.

Dopo tre edizioni consecutive premiate con l’oro e il primo posto di categoria per i Moonshine, il 2026 segna dunque una svolta ulteriore: non solo la continuità di risultati eccezionali, ma anche la consacrazione del primo whisky firmato Il Signor Camillo, capace di affermarsi immediatamente ai massimi livelli mondiali.

A ritirare i premi, in occasione della cerimonia di premiazione che si svolta ieri a Londra, Diego Assandri, patron e fondatore della distilleria Il Signor Camillo, nata nel 2022, come evoluzione dell’attività secolare di molitura e agricoltura della famiglia Assandri, a Sassello, sugli Appennini Liguri.

“Quattro anni fa ho deciso di fare whisky con i cereali antichi italiani che coltiviamo. Non c’erano ricette, ispirazioni o riferimenti a cui guardare. Oggi posso dire che è andata bene” racconta Diego Assandri. “Siamo cresciuti passo dopo passo. Il fatto che il Moonshine Classico continui a essere premiato con regolarità e che il whisky, non ancora sul mercato, abbia ottenuto subito questo riconoscimento ci dice che siamo sulla strada giusta: lavorare bene sulle materie prime e lasciare che siano i prodotti a parlare”.

Con questi nuovi riconoscimenti, Il Signor Camillo si conferma la distilleria italiana più premiata all’interno dei World Whiskies Awards di Londra. Un risultato che rafforza il valore di una visione produttiva fondata sulla valorizzazione dei cereali, delle materie prime e di un territorio preciso, capace oggi di parlare con autorevolezza al mondo intero.

Un successo importante anche per 1492 Coloniale Group, distributore esclusivo di questo prodotto, in cui crede fermamente.

“Il percorso de Il Signor Camillo è un esempio di coerenza produttiva e identità ben definita, che lo ha portato a diventare eccellenza unica a livello nazionale – commentano da 1492 Coloniale Group –. Da sempre abbiamo creduto in questo progetto visionario e i riconoscimenti ottenuti negli anni dal Moonshine, oltre che il premio assegnato al Whisky Il Signor Camillo ancora prima del suo lancio ufficiale, previsto il 17 maggio 2026, confermano il valore di un progetto costruito con attenzione e lungimiranza, capace di incontrare anche l’interesse dei mercati internazionali”.

Il Signor Camillo

Nel mulino di famiglia del 1830, Diego Assandri dal 2022 macina a pietra il mais coltivato localmente per creare una linea di Moonshine, distillato unico che segue il metodo produttivo del whisky, ma è pronto giovane, senza invecchiamento, come da tradizione degli anni del Proibizionismo. Uno “young spirit” che in pochi anni ha ottenuto riconoscimenti mondiali, come la medaglia d’oro, nel 2023 e 2024 e soprattutto i sei successi ai World Whiskies Awards di Londra a febbraio 2025.

Nel 2026 - precisamente il 17 maggio - debutterà anche il primo Whisky Il Signor Camillo, un single grain che esalterà i sapori dei cereali locali. Nel frattempo, è possibile assaggiare il Signor Camillo nelle sue tipologie: Classico, Cuore di Legno e Chinotto e Miele. L'azienda, attenta alla sostenibilità e al territorio, offre anche un'esperienza di accoglienza con Beigua Docks. I prodotti Il Signor Camillo sono distribuiti in esclusiva da 1492 Coloniale Group (https://1492colonialegroup.com).

1492 Coloniale Group

Nasce nel 2014 come spin-off di Timossi Beverage & Food Solution, azienda leader nel settore della distribuzione di bevande in Italia. L'obiettivo fin da subito è stato quello di riunire sotto un unico marchio i prodotti selezionati sul mercato italiano e internazionale, affiancati da private label con ricette proprietarie per arricchire la gamma offerta. L'azienda si dedica alla selezione e distribuzione di spirits di qualità, privilegiando prodotti con una storia, una filosofia e un carattere distintivo. Tra le referenze, si possono trovare diverse categorie di distillati, come gin, rum, liquori artigianali e whisky, ma anche polpe, sciroppi, toniche e specialità per i bartender. 1492 Coloniale Group ha recentemente ampliato il suo portfolio con prodotti messicani quali Defrente Tequila, Nocheluna Sotol e Santo Cuviso Bacanora, Perra Suerte Raicilla che si aggiungono a etichette come Contraluz Mezcal e Malacara Mezcal e Tinto de Mezcal.