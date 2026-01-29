Fognature e depurazione rinnovate a Stella: Acque Pubbliche Savonesi completa le opere Pnrr

Si sono concluse le “Opere di riassetto ed efficientamento del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato di Stella” realizzate da Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. in qualità di Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Savona.

APS ha completato la realizzazione degli interventi, oggetto di finanziamento a valere sulle risorse PNRR “Misura M2C4-I4.4 investimenti in fognatura e depurazione” per un ammontare complessivo pari a circa 2 milioni di euro, stanziati con decreto del 17 maggio 2022, n. 191 dell’ex Ministero della Transizione Ecologica, come da accordo di programma sottoscritto in data 9 maggio 2024.

L’iter progettuale e realizzativo, gestito da Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., in collaborazione con il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (membro di APS), ha riguardato interventi articolati sul territorio del Comune di Stella: l'ammodernamento del depuratore di San Giovanni per una potenzialità di 1600 abitanti equivalenti, con un potenziamento tecnologico dell’intero impianto che consentirà un miglioramento della qualità dello scarico; la realizzazione di nuove stazioni di sollevamento Fondo Corona e Castellari Corona e contestuale dismissione dei sistemi di trattamento esistenti a più alta intensità di gas serra (fosse Imhoff); la realizzazione di una nuova condotta fognaria a gravità di 1 km, tra la frazione di Gameragna ed il Comune di Celle Ligure, che consentirà di sgravare il carico in ingresso alla fossa Imhof Comunale esistente a servizio della citata frazione; la realizzazione di un parco fotovoltaico da circa 100 kW, presso l’ area sportiva attrezzata in località Reverdita, in grado di traguardare una riduzione dei consumi energetici del 20% del sistema fognario/depurativo in argomento.

Le opere consentiranno una riduzione del 33% delle emissioni, cui corrisponde una riduzione quantificata in 39,3 tonnellate di CO2eq/anno, che, unitamente alla riduzione dei consumi energetici pari a circa il 20%, fanno compiere un importante passo green verso l’ambizioso obiettivo dell’invarianza energetica dell’intero agglomerato di Stella, potendo in tal modo traguardare altresì l’obiettivo delle “emissioni zero” per l’agglomerato stesso.

La realizzazione di questo complesso di interventi rappresenta a pieno le potenzialità del sistema di Gestione del Servizio Idrico Integrato secondo il modello dell’ in house providing, caratterizzato da una stretta ed efficace collaborazione tra Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., l’Ente d’Ambito (Provincia di Savona) e il Comune di Stella.

Efficientemente sistema fognario e depurativo, APS completa le opere Pnrr a Stella: nuove condotte, stazioni di sollevamento e parco fotovoltaico