Bragno, ponte sulla Sp 36: senso unico alternato h24 per verifiche tecniche

Senso unico alternato h24 sul ponte in località Bragno, lungo la Sp 36. La Provincia ha disposto il provvedimento a partire dalla giornata di ieri, giovedì 29 gennaio, per completare le ispezioni e le verifiche tecniche sui ponti di propria competenza, come previsto dalle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il senso unico sarà regolato da impianto semaforico e resterà in vigore fino al completamento delle verifiche, che la Provincia assicura di ultimare con urgenza, prevedendo il ritorno alla normale transitabilità già all’inizio della prossima settimana.

Le autorità locali hanno sottolineato che il provvedimento, seppur fonte di temporaneo disagio, è indispensabile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.