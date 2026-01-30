Ferrovia Andora–Finale, attesa per l’assemblea pubblica ad Albenga

Il dibattito sullo spostamento a monte della ferrovia nella tratta Andora–Finale Ligure, ad Albenga entra nel vivo, a poche ore dall’assemblea pubblica in programma questa sera (30 gennaio), alle 20.30, all’Auditorium San Carlo di Albenga. Un incontro che arriva in un clima di confronto sempre più acceso sul futuro dell’infrastruttura e sulle sue ricadute sul territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Territoriale, che annuncia un momento di confronto aperto con la cittadinanza.

“Daremo il nostro contributo rispondendo in maniera esauriente alle domande del pubblico”, spiegano i promotori, che sollevano interrogativi sul percorso decisionale seguito finora. Al centro della discussione, in particolare, il tema della valutazione di impatto ambientale e il ruolo dei sindaci. “Perché molti primi cittadini hanno votato il progetto senza conoscerla? Il sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini e dovrebbe tutelarli dai rischi per falde, aria e consumo di suolo”, sottolineano.

L’assemblea si propone come un’occasione di informazione e confronto su un’opera definita “impattante, attesa e costosa”, che secondo il Comitato Territoriale non sarebbe stata finora adeguatamente spiegata ai cittadini che vivono nei territori coinvolti.