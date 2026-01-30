 / Attualità

Attualità | 30 gennaio 2026, 10:19

Raccolta rifiuti a Savona, in alcuni spazi ecco le “gabbie” anti-vento per i sacchi di plastica

Strutture metalliche per contenere i sacchetti “volanti”. C’è chi le ribattezza “per i conigli”, mentre continuano le polemiche sul porta a porta

Arrivano le “gabbie” metalliche per i sacchi di plastica “volanti”. Dopo le zone collinari, in alcuni punti della città, in genere spazi privati, sono state sistemate da Sea-S le “gabbie” per i sacchi della plastica. Una è in una via privata dell’Oltreletimbro, dove ci sono alcune decine di bidoni condominiali che servono diverse utenze. “Gabbie” che qualcuno, ironizzando, ha già definito “per i conigli”.

Nelle altre zone, invece, saranno posizionati degli archetti per delimitare i bidoni e cercare di “contenere” i sacchi in plastica che, nelle recenti giornate di maltempo e burrasca, sono stati trasportati dal vento, che ha spostato anche mastelli e fatto cadere i bidoni condominiali (delimitati da catenelle per evitare che cadano).

Continuano comunque le critiche per un sistema di raccolta che, secondo molti savonesi, sta dimostrando ancora le sue pecche, insieme a chi abbandona i sacchi di spazzatura nei giorni sbagliati o ai piedi dei cassonetti condominiali.

Sea-S intanto ha pubblicato i dati sulla raccolta differenziata, che a dicembre ha raggiunto il 71,23%. La media annuale del 2025 della differenziata, con il porta a porta partito a luglio, è del 57,28%.

Elena Romanato

