Abbonamenti parcheggio in Piazza del Popolo, una lettrice: "Lunghe code per i rinnovi, servono alternative più agevoli e veloci"

Riceviamo e pubblichiamo quanto inviato a TPL e Comune di Savona da una nostra lettrice in meriri al rinnovo degli abbonamenti parcheggio in Piazza del Popolo:

Formulo la presente nella mia qualità di utente (da molti anni) del parcheggio di Piazza del Popolo e titolare di abbonamento che richiede il rilascio di fattura elettronica per rilevare quanto segue.

Ho appreso dalla stampa in serata che finalmente (e devo dire, purtroppo, tardivamente) il Comune di Savona avrebbe posto delle misure correttive del sistema azionato dal nuovo gestore dei parcheggi cittadini, TPL. Mi riferisco al provvedimento con il quale l'Ente chiarisce che gli abbonamenti per i parcheggi a sbarre potranno essere rilasciati con durata mensile, indipendentemente dalla data di emissione. Troppo tardi perché tutti gli utenti di gennaio di tutti i posteggi cittadini si trovano a dover rinnovare gli abbonamenti tra oggi e lunedì 2 con disagi inenarrabili.

Rilevo che in giornata sono passata almeno sei volte alla cassa di Piazza del Popolo (dal mattino alle nove alla sera) e non ho mai trovato meno di 10 persone in coda davanti all’unica cassa disponibile. La foto allegata mostra la situazione poco prima delle 18.

Evidenzio che utilizzo il parcheggio per andare a lavorare e non ho tempo di trascorrere ore in attesa, esposta agli agenti atmosferici, per rinnovare il mio abbonamento che scade il 31/1 p.v.. Peraltro avendo necessità della fattura elettronica sono costretta a compilare un documento (come già a gennaio) senza il quale non può essermi rilasciato il predetto documento fiscale. Incredibile tale problematica in tempi nei quali la tecnologia ormai ci aiuta in ogni occasione e ci semplifica la vita!

Con la presente sono a sporgere formale reclamo, che segue una telefonata effettuata nel pomeriggio agli uffici di TPL dopo il quarto accesso infruttuoso alla cassa del parcheggio, volto a chiedere una soluzione alla situazione di disagio creata improvvidamente a danno dei cittadini incolpevoli. Non era difficile pronosticare che l’unica scadenza mensile degli abbonamenti avrebbe creato lunghe code per i rinnovi, possibili solo in Piazza del Popolo, ad una cassa.

Attendo Vostro sollecito cenno di riscontro con prospettazioni alternative volte al rinnovo dell'abbonamento nei prossimi giorni in modo agevole e veloce.

Porgo i migliori saluti