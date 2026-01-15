Albissola, attraversamento pedonale in piazza Sisto IV: "Intervento che diminuisce la sicurezza, in particolare dell'utenza debole"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che l'ingegner Dante Segrini ha inoltrato al Comune di Albissola e, per conoscenza, alla nostra redazione.

«Buongiorno, ho appreso dagli organi di stampa della chiusura del passaggio pedonale di Piazza Sisto IV; vi chiedo le motivazioni puntuali ed effettive e non generiche che hanno reso necessaria la chiusura, a fronte della reale necessità di utilizzo da parte dell’utenza debole (anziani , carrozzine ecc) dato che dovrebbero utilizzare solo gli accessi di estremità distanti fra loro di 500 metri ed esterni alla parte centrale.

In ogni caso si sarebbe potuto optare per un impianto semaforico come sembrerebbe previsto per gli altri attraversamenti.

Mi rimane oscura la particolare criticità di questo passaggio pedonale rispetto agli altri 2 che rimangono attivi dato che la leggera curva è di raggio tale da non ridurre la visibilità.

Mascherare questo intervento come incremento della sicurezza, nella realtà la diminuisce perché si generanno attraversamenti irregolari da parte di pedoni lungo tutta l’arteria specialmente nella stagione estiva dove la maggior parte degli stabilimenti balneari sono lontani dagli attraversamenti pedonali».