Savona, rifiuti abbandonati accumulati dal forte vento in via Bevilacqua: "Situazione segnalata più volte, nulla è stato fatto"

Riceviamo e pubblichiamo :

Il forte vento di questi giorni ha nuovamente provocato l'accumulo di rifiuti abbandonati e non rimossi da Sea-s in Via Angelo Bevilacqua, in prossimità dei civici 6 e 11.

Più volte è stato segnalato alla ditta incaricata tale situazione, ma, al di là di generiche assicurazioni, nulla è stato fatto.

La situazione, che si protrae da oltre quindici giorni, è ormai tale da creare non soltanto problemi di decoro, ma di vera e propria emergenza sanitaria, poiché i residenti sono costretti a camminare sul rifiuti non rimossi.

Non si tratta evidentemente di difficoltà dovute al periodo festivo, visto che altre zone della città sono state nel frattempo pulite e, anche se una delle concause è la maleducazione di chi tali rifiuti abbandona, è assurdo disinteressarsi del problema, scaricandolo su incolpevoli cittadini.

In data odierna sono stati coinvolti anche il Sindaco e l'assessore competente, nella speranza che il problema venga risolto.

Allego alcune foto per meglio documentare il problema.