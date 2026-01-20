 / Al Direttore

Al Direttore | 20 gennaio 2026, 10:13

"Alberi e detriti minacciano la viabilità sulla Sp 27 tra Finalborgo e Feglino: servono interventi urgenti"

Lettera

Riceviamo e pubblichiamo:

"Invio questa lettera riguardante le condizioni della strada provinciale Sp 27, che collega Finalborgo a Feglino. Si tratta di una strada importante e molto trafficata, che mette in comunicazione la costa con il casello dell’autostrada e con i comuni della vallata". 

"Purtroppo, lo stato di abbandono dei terreni adiacenti mette seriamente a rischio il transito, a causa della caduta di alberi o di detriti frananti. Anche questa mattina, probabilmente a causa del forte vento, un grosso albero è caduto sulla carreggiata e, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze". 

"È necessario intervenire quanto prima con gli interventi più urgenti, per evitare il peggio e garantire la sicurezza di chi transita". 
 

