"Insieme per Carcare" chiede la convocazione della Seconda Commissione Consiliare su centrale a cippato e sicurezza del Bormida

Il gruppo di opposizione Insieme per Carcare ha presentato richiesta ufficiale per la convocazione della Seconda Commissione Consiliare, chiedendo l’inserimento di due punti all’ordine del giorno.

Il primo riguarda la centrale a cippato di località Cornareto. L’opposizione sollecita un approfondimento sugli indirizzi amministrativi relativi ai bandi per la gestione dell’impianto e sul progetto di “Repowering”, con particolare riferimento al finanziamento pubblico regionale concesso. Inoltre, viene richiesta l’illustrazione della documentazione disponibile e una valutazione del patrimonio infrastrutturale termico collegato alla centrale, con eventuale impiego a servizio della comunità cittadina.

Il secondo punto riguarda i lavori pubblici di messa in sicurezza del fiume Bormida, nel tratto tra il ponte della Sp 29 e il ponte Vecchio. L’opposizione chiede un aggiornamento sullo stato tecnico dei lavori, con verifica del rispetto del cronoprogramma, dei carteggi progettuali, dei computi metrici estimativi e del conto economico relativo agli stati di avanzamento lavori, sull’evoluzione della fatturazione delle opere realizzate, sulla considerazione di eventuali modifiche, non sostanziali o sostanziali, al progetto e sulla destinazione dei residui economici di ciascun lotto.