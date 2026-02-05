Referendum sulla giustizia: due incontri contro la riforma Nordio ad Albenga

Il circolo del Partito Democratico di Albenga, co-promotore e parte attiva nell’organizzazione delle due iniziative dedicate alla riforma Nordio, alla quale si oppone fermamente, invita la cittadinanza a partecipare agli incontri in programma giovedì 5 febbraio, alle ore 18 presso la sede ANPI di via Cavour 5 e alle ore 21 nell’Auditorium San Carlo.
Gli appuntamenti vedranno la partecipazione di autorevoli magistrati, studiosi e membri del Comitato “Giusto dire NO”, insieme al contributo in videocollegamento dell’on. Debora Serracchiani, responsabile nazionale Giustizia del Partito Democratico.
"La presenza di voci così qualificate conferma la necessità di un confronto serio e approfondito su una riforma che, secondo molte analisi, rappresenta un punto di non ritorno per l’equilibrio istituzionale del Paese. Indebolire i meccanismi di garanzia previsti dalla Costituzione significherebbe aprire una strada buia per la nostra democrazia, ed è per questo che riteniamo fondamentale un’ampia partecipazione della comunità. Per qualsiasi informazione vi invitiamo a contattarci all'indirizzo partitodemocraticoalbenga@gmail.com", spiegano i Dem.