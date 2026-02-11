Albisola, si dimette la delegata di Confcommercio Marcella Maffei: le subentra Mattia Scarrone

Si dimette la delegata di Confcommercio ad Albisola Superiore Marcella Maffei e gli subentra Mattia Scarrone.

"A seguito delle dimissioni delle delegata cittadina di Albissola Superiore Marcella Maffei, la delegazione del levante savonese di Confcommercio in accordo con il tessuto commerciale presente sul territorio ha designato il nuovo delegato cittadino nella persona di Mattia Scarrone, commerciante con sede in Albissola Superiore, titolare dell’omonima macelleria" spiega presidente della Delegazione del Levante Savonese, Alessandro Patanè.

Dopo un’attenta analisi del territorio e una serie di consultazioni mirate, Scarrone ha definito il proprio gruppo di lavoro, costruito nel segno della rappresentanza equilibrata dei diversi quartieri e delle realtà economiche locali.

La squadra è composta da Mauro Zucca del Pink Bar; Clarice Borghese dell’agenzia immobiliare Albicasa; Daniela Minetto dell’agenzia immobiliare Puntocasa; Luca Pesce e Manuela Nervi del Garden Bar; Christian Ratto di Prattours Viaggi; Marcella Maffei di Beaty Home Hair Style; Donata Gavazza e Filippo Malta de L’Ostrica Abbigliamento; Fioralba Colombo di Sanitari Dr Nico Colombo.

"Auguriamo un proficuo lavoro a tutto il nuovo gruppo direttivo" conclude Patanè.