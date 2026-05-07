Varazze, un mese di grandi eventi tra Alpini, Frecce Tricolori e sagre: attese migliaia di presenze

Un calendario fittissimo di appuntamenti animerà Varazze nelle prossime settimane, con ricadute attese positive per il tessuto economico locale. È il quadro tracciato da Confcommercio Varazze C’è, che parla di “un mese di grande lavoro” e di una “boccata d’ossigeno dopo il lungo e piovoso inverno”.

Si parte già da questo fine settimana con una serie di eventi che interesseranno il territorio e porteranno a Varazze un significativo flusso di visitatori. L’8, 9 e 10 maggio, in concomitanza con il raduno degli Alpini a Genova, la città ospiterà numerosi partecipanti che hanno scelto di pernottare sul litorale per tre giorni. In programma anche due iniziative curate dal Gruppo Alpini di Varazze, destinate ad animare il centro storico.

Il mese proseguirà con uno degli appuntamenti più attesi: il 16 e 17 maggio l’Air Show delle Frecce Tricolori, evento che richiama ogni anno migliaia di spettatori. “La città sarà invasa da moltissime persone”, sottolineano gli operatori, con alberghi, stabilimenti balneari e attività commerciali già al lavoro per l’accoglienza.

Il weekend successivo, il 24 e 25 maggio, sarà invece la volta del ritorno del “Cundigiun”, la sagra delle sagre che riporta in piazza gli stand gastronomici delle frazioni. Un appuntamento che si conferma centrale per la valorizzazione delle tradizioni locali e per l’economia del centro storico.

A chiudere il periodo di grandi eventi sarà il ponte del 2 giugno, che va da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. Le previsioni, spiegano gli operatori, puntano a replicare i numeri del precedente ponte del Primo Maggio, con un nuovo picco di presenze turistiche.

In vista di queste settimane intense, i commercianti e i pubblici esercizi hanno avviato l’allestimento delle vetrine a tema tricolore, replicando un’iniziativa già sperimentata con successo nei mesi scorsi.

“Sarà un mese di grande lavoro per la nostra città – conclude Confcommercio Varazze C’è – un’occasione importante per far conoscere a chi soggiornerà a Varazze le bellezze e le eccellenze del nostro territorio”.