Alla Ubik la storia segreta di Colombo: il "corsaro savonese" raccontato da Franco Mauro Icardi

Sabato 14 febbraio, alle ore 18, presso la Libreria Ubik si terrà un incontro con Franco Mauro Icardi, presidente dell’associazione “Antichi Liguri e Colombo nato a Savona”, che presenterà il suo libro “Cristoforo Colombo corsaro al soldo dei francesi durante la sua giovinezza”. L’incontro sarà moderato dalla Prof.ssa Irma De Matteis.

Il libro propone una lettura inedita della giovinezza di Cristoforo Colombo, mettendo in luce un aspetto spesso trascurato dagli storici: negli anni della sua formazione, il giovane Colombo fu corsaro al servizio dei francesi. Questo periodo della sua vita è stato ignorato dalla storiografia tradizionale perché, quando Colombo iniziò a navigare nel 1450, l’omonimo lanaiolo genovese non era ancora nato.

Colombo, invece, nato a Savona, trascorse la sua giovinezza in mare, sviluppando il carattere e le competenze che gli permisero di navigare con successo nel Mediterraneo e, più tardi, nell’oceano Atlantico. Il libro sottolinea come figure dell’epoca, come il marchese Francesco II Gonzaga di Mantova e la duchessa Isabella d’Este di Ferrara, fossero consapevoli delle origini savonesi del navigatore.

Un documento chiave, il “Memorial o Registro Breve” delle Udienze reali dei re di Spagna del dicembre 1491, lo descrive come “Cristóbal Colón ginobés, natural de Saona”. In altre parole, lo stesso Colombo dichiarò ufficialmente di essere nato a Savona davanti ai sovrani di Spagna, documenti alla mano, prima di partire per la spedizione che lo avrebbe portato alla scoperta delle Americhe.

Altri documenti spagnoli confermano che l’ammiraglio morì a Valladolid nella notte tra il 19 e il 20 maggio 1506, all’età di 70 anni, confermando una nascita nel 1436, sedici anni prima dell’omonimo genovese nato nel 1451.