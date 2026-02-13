Albenga Bow Trophy, tutto pronto per l’edizione 2026

Si svolgerà sabato 14 e domenica 15 febbraio, presso il Palamarco di Albenga, l’edizione 2026 dell’Albenga Bow Trophy, importante manifestazione arcieristica patrocinata dal Comune di Albenga e sostenuta da numerosi sponsor.

L’evento è organizzato dalla compagnia toscana Ilcinese Arcieri Montalcino, alla quale hanno aderito diversi arcieri albenganesi insieme al tecnico Giorgio Briozzo. Sono attesi oltre 150 atleti provenienti da Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia, che si sfideranno sulla classica distanza indoor di 18 metri. La competizione vedrà la partecipazione di arcieri di tutte le categorie, con una significativa presenza giovanile.

Tra gli atleti di punta della compagine di Montalcino figurano i nazionali Simone Barbieri – recentemente convocato per gli Europei di specialità – Marcella Tonioli, Lorenzo Pierangioli e la giovane promessa andorese Andrea Francesco Borri.

L’edizione 2026 potrà inoltre contare sulla presenza di atleti di rilievo internazionale, tra cui l’olimpionica Tatiana Andreoli, la campionessa mondiale Cinzia Noziglia e i plurititolati Alessio Noceti, Sara Noceti, Anna Rocca, Walter Valenza, Francesca Aloisi e Fabrizio Aloisi.

Nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 16.30, è prevista una gara esibizione che coinvolgerà i nazionali insieme a giovani atleti liguri impegnati nelle tre tipologie di arco. È inoltre istituito un premio speciale dedicato agli arcieri del Palio di Albenga, che gareggeranno con archi di foggia storica durante entrambe le giornate.