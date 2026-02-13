"Il Dio dei nostri padri", meditazioni sulle figure dell’Antico Testamento a Varazze

Anche quest'anno le parrocchie di Varazze promuovono per la Quaresima un percorso di formazione cristiana tenuto da don Claudio Doglio sotto il titolo generale "Il Dio dei nostri padri".
Il tema saranno le figure bibliche dell’Antico Testamento che caratterizzano le prime letture delle domeniche di Quaresima nell’anno A, rilette alla luce di Cristo e del Nuovo Testamento.
Ogni sabato alle ore 17 nella Chiesa Sant'Ambrogio Vescovo il biblista proporrà una riflessione di circa 45 minuti come meditazione e lectio divina, cui farà seguito la messa festiva delle 18. Questo il calendario: 21 febbraio Adamo, 28 febbraio Abramo, 7 marzo Mosè, 14 marzo Davide, 21 marzo Ezechiele, 28 marzo "Il Servo".