"Le Tracce del Tempo" a Finalborgo: allo Spazio Famiglie un laboratorio per raccontare passato, presente e futuro

Domenica 22 febbraio, dalle 10 alle 13, presso il Centro Culturale Palazzo del Tribunale di Finalborgo, lo Spazio Famiglie di Baba Jaga APS propone un nuovo appuntamento dedicato a bambini, adulti e famiglie che desiderano fermarsi un momento, osservare il tempo che passa e provare a dargli forma.

“Le Tracce del Tempo” è un laboratorio creativo, poetico e concreto, pensato per attraversare insieme passato, presente e futuro attraverso gesti semplici, oggetti simbolici e narrazioni delicate.

Che forma ha il tempo? Si può ricordare, custodire, immaginare?

Durante la mattinata, grandi e piccoli saranno invitati a costruire piccoli oggetti, scrivere messaggi, condividere ricordi e lasciare tracce. Le stagioni diventeranno una guida per raccontarsi senza raccontare troppo, per parlare di cambiamenti, attese e trasformazioni. Il tempo si potrà mettere in tasca, disegnare, regalare, trasformandosi in materia viva e condivisa.

Lo spazio ospiterà diverse proposte attive in contemporanea: la Scatola del Tempo, il Portachiavi del Presente, l’Orologio dei Momenti Felici, la Foglia del Ricordo, la Busta al Tempo e un accogliente angolo di lettura lenta, pensato per sostare, ascoltare e respirare.

Come in tutti gli appuntamenti dello Spazio Famiglie, le attività saranno completamente libere: ogni nucleo familiare potrà scegliere se seguire le proposte degli educatori o muoversi in autonomia, senza obblighi né percorsi prestabiliti. Lo spazio resterà aperto dalle 10 alle 13, con possibilità di arrivare e andare via in qualsiasi momento.

L’iniziativa rientra nella programmazione delle domeniche dello Spazio Famiglie, attivo da settembre 2025 ad aprile 2026: un progetto pensato per offrire tempo di qualità da condividere tra adulti e bambini in un clima di calma, ascolto e creatività.

Il laboratorio ha un costo di 5 euro a persona.

Per i possessori della Tessera Spazio Famiglie 2025/26, l’ingresso è incluso fino a un massimo di 30 presenze complessive per nucleo familiare (ogni presenza, adulto o bambino, viene conteggiata come un ingresso).

La prenotazione è obbligatoria (posti limitati) e può essere effettuata tramite il sito www.babajagaps.com oppure telefonando al 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). In caso di prenotazione non disdetta, l’ingresso verrà comunque scalato dalla tessera.

Lo spazio si trova al secondo piano, senza ascensore; per esigenze di accessibilità è disponibile un contatto dedicato al 327 4743920.

Il tema dello Spazio Famiglie di domenica 22 febbraio dialoga idealmente con lo spettacolo “Il Volo (ovvero: La signora Ida alla fermata del bus)”, in scena domenica 8 marzo 2026 alle ore 16 presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo.

Lo spettacolo, creazione di Meraki.Teatro (Genova), coprodotto da ME.TE. e Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, scritto e interpretato da Simona Gambaro, con la regia di Antonio Tancredi, è una storia poetica e tenera che parla del tempo che passa, della paura di cambiare e della bellezza di farlo. Premiato al Vimercate Festival dei Ragazzi 2023, lo spettacolo è stato accolto con entusiasmo per la sua capacità di far ridere, commuovere e far viaggiare il pubblico in una metafora delicata del tempo che scorre e di ciò che possiamo diventare.

Lo Spazio Famiglie invita tutte e tutti a vivere una domenica di tempo condiviso, ascolto e immaginazione, per lasciare tracce leggere ma profonde, capaci di accompagnarci anche oltre il presente.