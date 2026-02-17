A10, riaperto il tratto tra Genova Aeroporto e Pegli dopo l’incendio del camion: si viaggia su una sola corsia

È stato riaperto poco prima delle 6 di questa mattina il tratto dell’Autostrada A10 Genova-Savona compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione ponente, chiuso dal primo pomeriggio di ieri a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 5.

La circolazione è ripresa intorno alle 5.30, ma al momento si transita su una sola corsia per consentire gli interventi di ripristino dei danni provocati dall’incendio. Sul sito di Autostrade viene segnalata la presenza di code per lavori di ripristino.

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per lo smassamento del materiale incendiato e per la rimozione del mezzo pesante. Solo al termine delle operazioni di bonifica è stato possibile riaprire il tratto autostradale.

Il rogo era divampato ieri poco dopo le 14. Un tir che trasportava bobine di carta è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme nel tratto compreso tra Pegli e l’Aeroporto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare l’abitacolo in tempo, senza riportare conseguenze.

Le fiamme, sviluppatesi all’interno del veicolo, hanno completamente distrutto il camion e si sono propagate ai pannelli fonoassorbenti che costeggiano la carreggiata, danneggiandoli. Anche l’asfalto ha subito danni a causa dell’intenso calore. Il carico di carta ha continuato a bruciare a lungo, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Quella di ieri è stata una giornata da incubo per la viabilità. Oltre agli automobilisti rimasti bloccati per ore nel tratto chiuso, assistiti dal personale di Autostrade con la distribuzione di bottiglie d’acqua, si sono registrate pesanti ripercussioni anche sulla viabilità urbana genovese. A complicare ulteriormente la situazione, la contemporanea chiusura per frana della statale Aurelia, che ha reso per molte ore estremamente difficile spostarsi da Genova verso il ponente.