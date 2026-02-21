Albissola e il mondo della cultura in lutto: è scomparso Antonio Licheri

Albissola Marina e il mondo dell'arte e della cultura in lutto.

È scomparso a 83 anni Antonio Licheri, toscano, originario di Lucca, storico presidente per 23 anni del Circolo degli Artisti albissolese di Vicolo Pozzo Garitta. Uno dei luoghi più suggestivi albissolesi curati da lui con grande amore e passione ospitando molteplici artisti e le loro opere.

Nel direttivo della sezione albissolese del Partito Democratico, fu consigliere comunale di opposizione per due mandati durante l'amministrazione guidata da Stefano Parodi.

Non stanno mancando sui social i messaggi di ricordo e di cordoglio da parte di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo.

"Per sempre impresso nel cuore della nostra cittadina: Albissola dice addio ad Antonio Licheri. Storico presidente del Circolo degli Artisti, attivo su più fronti spaziando dalla cultura fino ad arrivare alla politica, amante del bello e fervente sostenitore dell’iniziativa giovanile, nella giornata di oggi ci ha lasciati una persona davvero speciale - dicono dal Comune di Albissola Marina - Nel pomeriggio alle ore 17:00, proprio presso la 'sua' casa, ovvero il Circolo degli Artisti, Licheri verrà commemorato inaugurando una nuova mostra; niente funerali dunque, bensì una cerimonia nel segno dell’elemento che ha scandito la sua vita come da sua espressa volontà: l’arte".



Il sindaco Nasuti lo ricorda con affetto: “Licheri ha rappresentato una colonna di Albissola; è una grave perdita per la nostra città. Quella che mi trovo a commentare è una notizia che non avrei e non avremmo mai voluto ricevere. Politicamente ho iniziato il mio percorso proprio con lui, ma Antonio è sempre stato molto più di un semplice compagno di partito. Amico sincero, è stato fautore della maggior parte dei processi artistici e culturali di Albissola favorendone la valorizzazione. Oggi ci lascia una grande persona. Per chi avesse piacere, l’inaugurazione nel pomeriggio odierno di una nuova mostra presso la ‘sua’ casa, il Circolo degli Artisti, sarà l’occasione ideale per ricordarlo esattamente come avrebbe voluto, ovvero nel segno dell’arte (elemento che ha contraddistinto la sua vita fino agli ultimi istanti)”.



"L’amministrazione del Comune di Albissola Marina si stringe attorno ai familiari in questo momento di lutto esprimendo la propria vicinanza e il suo cordoglio a nome di tutta la cittadinanza" concludono dal Comune.

"Sono le notizie, che anche se temute da tempo, non vorresti mai arrivassero davvero. Ci ha lasciato Antonio Licheri, istrionico animatore culturale, compagno fraterno di tanti progetti artistici ed appassionate campagne elettorali - il cordoglio dell'ex vicesindaco di Albissola, attuale assessore alla cultura di Savona Nicoletta Negro - Ho scelto una foto (scelta come copertina dell'articolo.ndr), fra le tantissime insieme, nella sua Pozzo Garitta, quel luogo che aveva contribuito con grande impulso e passione a rilanciare. Mancherà ad Albissola e mancherà tremendamente a me. La Politica che mi piace è anche questo: amicizia e condivisione autentica".

"Non riesco ancora a crederci. Non riesco a fermare le lacrime. Antonio Licheri non è più con noi. Riposa in pace amico mio" ha scritto l'ex assessore di Savona Ferdinando Molteni.

"Antonio era un Uomo che mancherà a tutta la nostra cara Albissola. Siamo tutti davvero tristi per la sua improvvisa scomparsa e ci uniamo al cordoglio del Consiglio Comunale tutto" le parole del capogruppo di minoranza "Tradizione e Futuro" Giovanni Siri.

"L’associazione Albisola per Albisola si stringe attorno alla famiglia ed esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Licheri, storico presidente del Circolo degli Artisti (Pozzo Garitta, Albissola Marina) e figura di riferimento per il momento dell’arte e della cultura albisolese - dicono - Nel pomeriggio, alle ore 17:00, in occasione dell’inaugurazione di una nuova mostra proprio presso quella che è stata a tutti gli effetti la “sua” casa (ovvero il Circolo degli Artisti di Albissola), Licheri verrà commemorato senza poi organizzare un funerale, proprio come da sua espressa volontà. Ciao Antonio, ci mancherai".