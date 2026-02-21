Fermati con un furgone con 66 kg di marijuana: il Gup dispone per i due fratelli gli arresti domiciliari (FOTO E VIDEO)

Arresti domiciliari. Questa la disposizione del Giudice per le Udienze Preliminari Alessia Ceccardi nei confronti dei due fratelli, residenti in provincia di Asti, finiti in manette giovedì scorso con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati fermati a bordo di un furgone a noleggio proveniente dalla Spagna.

Il mezzo con a bordo i due giovani piemontesi, di 28 e 22 anni, noleggiato a Malaga, era stato intercettato lungo l’autostrada A6 tra Savona ed Altare. L’atteggiamento sospetto e nervoso dei due occupanti aveva insospettito i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Savona, che avevano deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a un’ispezione accurata del veicolo con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile.

All’interno del vano di carico, i carabinieri avevano trovato numerose casse acustiche di grandi dimensioni e diverso materiale per eventi musicali. Ad un controllo più approfondito, gli altoparlanti e l’altro materiale sono risultati modificati artigianalmente per creare doppi fondi nei quali erano occultati complessivamente oltre 66 kg di marijuana, confezionata in involucri termosaldati.

La droga, secondo una prima stima degli investigatori, avrebbe potuto fruttare circa 500mila euro sul mercato illecito italiano. Il carico è stato posto sotto sequestro.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con organizzazioni criminali attive nel traffico di stupefacenti tra la Spagna e l’Italia.

Nel frattempo il Gup dopo aver disposto la misura cautelare si è dichiarata incompetente per il territorio con il fascicolo che è stato trasferito al Tribunale di Imperia visto che il furgone arrivava da Ventimiglia.