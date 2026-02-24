Ananas sulla pizza e altri esperimenti gastronomici da provare (o forse no)

La pizza all’ananas? C’è di peggio… In Italia, dove la cucina è patrimonio Unesco, c’è una tendenza che fa inorridire chef, nonne e buongustai.

Stiamo parlando dei Millennial e della Generazione Z che vogliono testare qualsiasi abbinamento possibile, rivendicando la loro libertà di espressione ai fornelli. Perdoniamoli, perché non sanno quello che fanno.

Ecco quindi la top 10 dei cosiddetti “crimini culinari”, virali sui social, emersi dal sondaggio proposto da Calvé. Spoiler: dovete prepararvi.

1. Pasta, maionese e tonno. Una delle ricette più classiche degli studenti universitari, si attesta al 25%.

2. Pizza con l’ananas. Più del 21% ha raccontato di averla provata e di esserne rimasto conquistato.

3. Al terzo posto un’abitudine che molti italiani praticano di nascosto: l’amato cappuccino consumato durante i pasti principali della giornata con una percentuale del 17%.

4. Carbonara con la panna. Per il 13% degli intervistati è uno di quei peccati di gola dovuto proprio alla consistenza cremosa.

5. Patatine fritte con gelato alla fragola, un mix perfetto per l’11% degli intervistati tra dolce e salato, goloso e allo stesso tempo croccante.

6. Uovo sodo, marmellata di albicocca e maionese. Trova posto tra gli abbinamenti più coraggiosi e raccoglie inaspettatamente consensi per il 10%.

7. Aranciata e caffè, una combo energizzante per tutte quelle volte in cui magari ci si sveglia tardi e si è indecisi se fare colazione o passare direttamente al brunch, valido per l’8% degli intervistati.

8. Risotto allo scoglio con Parmigiano. Per qualcuno è un’eresia, per qualcun altro, ovvero per l’8%, è un binomio da non perdere.

9. Pesca sciroppata, tonno e maionese. Una collisione di sapori che appassiona il 7% degli intervistati.

10. Fanalino di coda, per il 5%, la piadina con prosciutto crudo e crema di burro d’arachidi. Un piatto super proteico utile per i più sportivi prima di un workout.

Il punto è: avete il coraggio di assaggiarli?