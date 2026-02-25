Savona, al Palacrociere una messa in ricordo di Rino Canavese

Un momento di ricordo e raccoglimento, il prossimo 3 marzo, in memoria di una figura tra quelle che maggiormente hanno segnato la portualità nella sua storia recente. Alle ore 16:30, al Palacrociere di Savona, sarà celebrata una Santa Messa in memoria di Cristoforo "Rino" Canavese.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Industriali Savona, nasce "dalla volontà condivisa della comunità portuale di rendere omaggio a un protagonista della crescita dello scalo e a un professionista che ha contribuito in modo determinante alla sua proiezione nazionale e internazionale".

Tra i risultati più rilevanti del suo impegno, la Confindustria savonese ricorda infatti la promozione e il consolidamento dell’insediamento stabile del traffico crocieristico nella Città della Torretta, scelta che ha segnato una svolta per l’economia locale facendo diventare, negli anni, questo settore uno dei pilastri dello sviluppo territoriale.