Andora, gli studenti iscritti alle università di Trento e Torino potranno relizzare i tirocini formativi in Comune

Il Comune di Andora amplia le opportunità di formazione per gli studenti universitari, siglando nuove convenzioni con le Università di Trento e di Torino; dopo gli accordi già attivi con gli Atenei di Genova, Parma e Pavia, le nuove intese consentiranno agli Studenti di svolgere tirocini formativi curriculari e professionalizzanti presso gli Uffici comunali, con percorsi personalizzati e obiettivi specifici per ciascun partecipante.

Nel dettaglio, la convenzione con Trento avrà una durata quinquennale mentre il memorandum con Torino avrà estensione triennale.

"La firma di queste convenzioni rappresenta una ulteriore conferma della qualità dei percorsi sviluppati dagli Uffici del Comune di Andora, il cui operato a favore dei Cittadini si trasforma in importanti opportunità formative per gli Studenti di prestigiosi Atenei italiani – dichiara Daniele Martino, Vice Sindaco con delega alle relazioni con le Istituzioni Universitarie, promotore delle convenzioni – Il nostro obiettivo è offrire ai giovani un contatto diretto con il mondo del lavoro, permettendo loro di verificare concretamente l’applicazione delle conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi".

"La collaborazione con le Università – prosegue Martino – è ormai una realtà consolidata per il Comune di Andora: un rapporto dinamico e reciproco, che unisce esperienza concreta, competenze e nuovi stimoli provenienti dal mondo accademico. Il territorio offre molteplici opportunità di approfondimento nei settori delle Politiche Sociali, della Promozione culturale e turistica, nonché dell’Urbanistica e dell'Istruzione, grazie ai numerosi progetti di importanza comprensoriale attivati e in via di conclusione. Il rapporto fra la formazione e il mondo del lavoro è per noi importante a ogni livello: ad Andora, opere come la pista ciclabile (con il suo previsto prolungamento verso l’entroterra) e la rigenerazione di Borgo Castello si interfacciano proficuamente con le Università, oltreché da Settembre 2026 anche con la nuova Scuola Superiore a indirizzo Turistico attiva ad Andora."

"È un rapporto che amplia l'orizzonte didattico e formativo – conclude il Vice Sindaco Martino – e che si propone di agevolare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e delle professioni, anche nei numerosi ambiti economici, assistenziali, turistici e culturali in continua crescita ad Andora".