Al via da Albenga la 63esima edizione del Trofeo Laigueglia: sport, territorio e promozione turistica in vetrina sulla Riviera (FOTO)

È partita questa mattina da Albenga la 63esima edizione del Trofeo Laigueglia, appuntamento storico che segna ufficialmente l’inizio della stagione professionistica su strada in Italia e rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario ciclistico internazionale.

Ed è proprio la partenza dalla città ingauna la grande novità dell'edizione 2026: un'innovazione che nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali di Laigueglia e Albenga con l'obiettivo di condividere e valorizzare uno degli eventi sportivi più importanti del panorama ciclistico nazionale e internazionale.

Dopo la presentazione ufficiale delle squadre in piazza del Popolo, la partenza ufficiosa (con trasferimento turistico) è andata in scena da via Enrico d’Aste, accanto a piazza San Michele. Da lì i corridori hanno raggiunto piazza del Popolo per poi attraversare l’iconico Ponte Viveri, noto come “ponte rosso”, proseguendo lungo via Piave e la via Aurelia, sede della partenza ufficiale.

La corsa si sviluppa su un tracciato di 192 chilometri con un dislivello complessivo di 2.900 metri, un percorso impegnativo e spettacolare che unisce mare ed entroterra, tradizione e novità. Tra le principali attrazioni di questa edizione spicca l’inserimento della Cipressa, salita simbolo della Milano-Sanremo che in questa occasione verrà percorsa in direzione opposta, pronta ad aggiungere ulteriore prestigio e difficoltà tecnica alla gara. Suggestivo anche il passaggio del gruppo lungo oltre dodici chilometri della Ciclovia della Riviera dei Fiori, realizzata sul tracciato dell’ex ferrovia e oggi uno dei percorsi più apprezzati da ciclisti e turisti.

Dopo aver affrontato i tratti tecnici e selettivi di Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, i corridori si contenderanno la vittoria sullo storico traguardo di corso Badarò a Laigueglia, tornato protagonista per l’arrivo della competizione.

Sul fronte sportivo, il nome più atteso è quello di Richard Carapaz (EF Education EasyPost), indicato come il principale favorito alla vittoria. A contendergli il successo ci sarà il duo francese della Groupama FDJ composto da David Gaudu e Romain Gregoire. Riflettori puntati anche sui due italiani Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) e Christian Scaroni (XDS Astana Team), pronti a recitare un ruolo da protagonisti sulle strade liguri.

Sport, territorio e promozione turistica si intrecciano così in una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare non solo un grande evento ciclistico, ma anche una vetrina strategica per l’intera Riviera ligure.

"Questa sinergia con Laigueglia rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra territori che, per eventi di questa portata, sta diventando un elemento sempre più strategico e fondamentale - aveva sottolineato il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, in sede di presentazione dell’edizione 2026 - Come Amministrazione siamo molto lieti di poter ospitare la partenza del Trofeo Laigueglia, una manifestazione di grande prestigio che, anche grazie alla diretta su Rai ed Eurosport, garantirà un'importante visibilità ad Albenga e a tutto il territorio. Albenga ospiterà il villaggio di partenza in Piazza del Popolo e cittadini, visitatori e appassionati avranno la possibilità di vivere da vicino l'atmosfera della corsa. Gli atleti si schiereranno in Piazza San Michele per la partenza ufficiale. Il mese di marzo sarà per noi il 'mese del ciclismo', con il Trofeo Laigueglia, la XCO Coppa Città di Albenga con una prova della Coppa del Mondo Juniores di mountain bike, e il passaggio della Milano-Sanremo. Albenga si conferma sempre più punto di riferimento nel panorama del ciclismo e dimostra di credere fortemente nei grandi eventi sportivi, che rappresentano un importante volano per il turismo legato allo sport, uno dei settori in maggiore crescita".