Oltre un milione e 300 mila euro per Marina e Pia: il Comune di Finale lancia il piano per riqualificare i cimiteri

Nei giorni scorsi il Sindaco Angelo Berlangieri e l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco hanno effettuato un sopralluogo nei cimiteri di Finalborgo e Finalmarina, i due principali camposanti cittadini per estensione, per verificare le condizioni delle strutture e fare il punto sugli interventi previsti dal PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica) affidato alla fine del 2025.

Il progetto relativo al Cimitero di Finalborgo prevede il rifacimento della copertura in eternit attualmente degradata, oltre a interventi di carattere murario e di finitura nelle porzioni più antiche della struttura, dove sono presenti alcune fessurazioni. Sono inoltre previste opere accessorie di completamento e messa in sicurezza dell’area. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a € 705.000.

Il Cimitero di Finalmarina riguarda invece il ripristino e la ricostruzione dei loculi situati a monte del rilevato ferroviario, nella prima ala del cimitero, che presentano evidenti segni di degrado. Il progetto comprende anche il rifacimento delle coperture del blocco loculi nella zona nord e il ripristino delle condizioni di accessibilità attraverso il tunnel che collega il cimitero all’area di sosta lungo l’Aurelia, attualmente chiuso per motivi di sicurezza a seguito di un’ordinanza sindacale emanata nell’autunno 2025. Il quadro economico complessivo dei lavori è pari a € 650.000.

"A breve contiamo di ricevere la consegna del progetto definitivo, passaggio fondamentale per poter avviare il percorso di finanziamento degli interventi - dichiarano il Sindaco e l’Assessore - L’intento dell’Amministrazione è quello di sostenere le opere in parte con risorse già previste nel bilancio comunale e in parte valutando eventuali integrazioni in base agli sviluppi progettuali".

"Si inizierà dalle situazioni che presentano le maggiori criticità e richiedono interventi più consistenti - aggiungono - ma la nostra attenzione resta rivolta a tutti i cimiteri del territorio comunale e alle criticità che ben abbiamo presenti. Si tratta di luoghi profondamente significativi per la comunità, che devono essere mantenuti decorosi, sicuri e accessibili, affinché ciascuno possa continuare a rendere omaggio e custodire il ricordo dei propri cari".