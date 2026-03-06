Perché le donne sono sempre in ritardo? Abbiamo la risposta definitiva

Se vi siete mai chiesti perché le donne sono sempre in ritardo, sappiate che la spiegazione è molto più razionale (e sensata) di quello che si potrebbe pensare. D’altra parte le donne sono straordinarie nelle loro imperfezioni.

Per la maggior parte del genere femminile (non per tutte le donne, ma diciamo per molte), ritardare agli appuntamenti è un classico.

«Due minuti e sono pronta» è la frase più pronunciata, seguono «Cinque minuti e scendo», «Mi trucco e ci sono» (pronunciata quando si è appena uscite dalla doccia) e «Metto le scarpe e arrivo» (anche se le scarpe giuste per l’outfit vanno ancora scelte).

Il risultato è che gli amici si sono rassegnati e il fidanzato ha gettato la spugna ancora prima.

A nostra discolpa però va detto che ci sono motivi ben precisi che spiegano perché le donne sono sempre in ritardo, e quando finirete di leggere non potrete che capire la situazione.

Sottovalutano le tempistiche

Stabiliamo un orario per un appuntamento e cominciamo a prepararci un quarto d’ora prima, perché siamo sicure di riuscire a prepararci in tempo. Questo però non succede mai. In altre parole, con le dovute eccezioni, in generale le donne tendono a sottostimare il tempo necessario per completare un’azione e, di conseguenza, tardano agli appuntamenti.

Non amano le tabelle di marcia

Una ricerca pubblicata nel Journal of Psychology spiega come, all’origine dei ritardi costanti delle donne, ci sia anche una causa psicologica. Le donne tendono a rifuggire rigidità orarie e tabelle di marcia rigorose, poiché queste le portano a sentirsi sotto pressione e ad aumentare lo stress. Quindi se volete che una donna sia in orario, non mettetele pressione, ma anzi provare a calmarla. Le volte successive potrebbe stupirvi.

Hanno più scelta di abbigliamento

Pantaloni o gonna? Camicia o top? Ecco questo è l’altro grande dilemma femminile: l’infinita varietà di opzioni adeguate ad ogni tipo di occasione formale o informale rende estremamente più lunga la scelta dell’abbigliamento da indossare. Quando una donna non sa in anticipo cosa mettere finisce per provare e riprovare diversi outfit, perdendo una quantità di tempo assolutamente non prevedibile in anticipo.

L’incognita del make up

Uomini, avete idea di cosa voglia dire disegnare una riga dritta di eyeliner senza che ci siano sbavature ovunque? O ancora, mettersi il mascara segna lasciare segni sulla palpebra? Ogni volta in cui ci si mette davanti allo specchio l’incognita è dietro l’angolo, infatti basta un piccolo errore per allungare di cinque minuti il tempo necessario per essere pronte. Nel migliore dei casi serve il giusto tempo per evitare danni, nel peggiore ne useremo esponenzialmente di più per rimediare a quelli fatti.

Le chiavi non sono mai nella borsa giusta

Le donne cambiano borsa spesso e spostano, da una parte all’altra, gli oggetti più importanti come portafogli, chiavi, fazzoletti, telefono, chiavi… Finiscono così per perdere (apparentemente) qualche pezzo essenziale e se ne accorgono sempre nel momento in cui stanno per uscire. Le chiavi di casa o dell’auto, ad esempio, sono quell’elemento non trascurabile che sembra volatilizzarsi ogni volta in cui si ha fretta.

Risultato? Semplice, sono sempre in ritardo.