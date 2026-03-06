Il 6 marzo è la Giornata del cibo surgelato: ne consumiamo sempre di più

Era il 6 marzo 1930 quando, in alcuni negozi di Springfield (Massachusetts, Usa), tra lo stupore generale, furono offerti per la prima volta al pubblico cibi surgelati.

Per celebrare il debutto di uno dei prodotti simbolo della modernità, nel 1984 è stato istituito il Frozen food Day, ovvero la Giornata del cibo surgelato.

Oltre agli ovvi vantaggi per quanto riguarda la conservazione del cibo, i surgelati permettono anche di abbattere gli sprechi, visto che la loro durata media è di quasi un anno e mezzo, sono pratici, di solito prodotti di ottima qualità, economici, e soprattutto danno la possibilità di gustare cibi di stagione per tutto l’anno.

Bisogna subito fare una distinzione tra congelamento e surgelamento: mentre il congelamento spesso provoca la perdita o la compromissione di numerose sostanze nutritive, surgelare gli alimenti permette di mantenere inalterati la struttura e il sapore del cibo.

La differenza principale sta nel cosiddetto “fast freezing”, un congelamento molto rapido che fa raggiungere agli alimenti una temperatura di -18º o inferiore nel minor tempo possibile. In questo modo l’acqua e i liquidi cellulari si solidificano in micro-cristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura biologica e i nutrienti dell’alimento, lasciandone inalterato il sapore.

Il processo di surgelazione fu sviluppato nel 1928 da Clarence Birdseye, negli Stati Uniti, che inventò un primo sistema industriale di surgelamento a contatto, messo a punto nel corso dei decenni successivi fino ad arrivare ai sistemi che utilizziamo oggi.

Per vedere i primi surgelati nel nostro Paese bisogna aspettare un bel po’, perché la prima linea di cibi sottozero arriverà nei negozi di alimentari soltanto nel 1964. Inizialmente percepiti con qualche diffidenza, i surgelati sono oggi parte integrante delle abitudini alimentari degli italiani, li scelgono 9 consumatori su 10, che ne usano la cifra record di 16 kg pro-capite all’anno (erano 3 kg nel 1980), per un valore di mercato in continua ascesa.

Potete quindi comprare surgelati senza problemi. Buon Frozen Food Day!