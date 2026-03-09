Plodio celebra le donne in divisa: targhe a Carabinieri e agenti della Polizia di Stato (FOTO)

Una sala gremita, gli applausi e il senso di comunità di un piccolo paese che, in occasione della Festa della donna, ha voluto rendere omaggio all’impegno femminile nelle istituzioni. Nel pomeriggio di domenica 8 marzo il Comune di Plodio ha organizzato nei locali dell’oratorio della chiesa una cerimonia di consegna di targhe di riconoscimento ad alcune rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

A essere premiate sono state Ileana Losignore, carabiniere; Erica Musso, assistente della Polizia di Stato; Marcella Prandi, appuntato scelto; e Ludovica Sterbini, maresciallo. Quattro donne in divisa che ogni giorno operano sul territorio e che l’amministrazione comunale ha voluto simbolicamente ringraziare per il loro servizio.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune con il coinvolgimento diretto della capogruppo consiliare Sabrina Macciò e con il sostegno della pro loco, del Gruppo comunale di Protezione civile e del Gruppo Alpini del paese.

Alla cerimonia erano presenti anche le autorità istituzionali e militari del territorio: i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza, il maggiore Cardone, comandante dei carabinieri di Cairo, e il commissario Daniela Spaccini.

"È stata una bellissima soddisfazione per un paese piccolo come Plodio ricevere così tanta attenzione dalle autorità politiche e dalle forze dell’ordine", ha commentato il sindaco Gabriele Badano al termine dell’evento. "Una giornata che si è conclusa nel migliore dei modi premiando l’eccellenza delle donne, sia nello sport sia nella vita quotidiana di tutti i giorni".