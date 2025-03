Celle, modificato il regolamento di polizia urbana: vietato circolare a torso nudo o solo in costume su tutto il territorio

Una modifica al regolamento di polizia urbana con alcuni divieti legati alla sicurezza e al decoro pubblico.

E' stata proposta dalla maggioranza e approvata nel consiglio comunale di Celle Ligure di giovedì 6 marzo e prevede una modifica all'articolo 7 "Giardini pubblici" con l'aggiunta della lettera H che prevede il divieto di introdursi, stazionare e permanere all’interno, in orari diversi da quelli di apertura o in presenza di provvedimenti di interdizione dell’accesso.

“Tale modifica si è resa necessaria per dare un’arma alle forze dell’ordine che fino ad ora non avevano. Si cercare di contrastare comportamenti non consoni al vivere civile, quali atti vandalici, danneggiamenti e schiamazzi, che ogni anno peggiorano sempre più. D’ora in poi, chiunque venga trovato all’interno dei giardini pubblici fuori orario di apertura o quando questi siano interdetti per altri motivi, non verrà semplicemente invitato ad andarsene, ma potrà essere sanzionato pecuniariamente" spiega il sindaco Marco Beltrame.

All'articolo 29 "Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro" è stato aggiunto il comma 5 che vieta di circolare a torso nudo o con il solo costume da bagno in tutte le pubbliche vie del territorio comunale.

“L’introduzione di questo divieto si rende necessaria per evitare situazioni non consone al pubblico decoro e per tutelare i commercianti che spesso si trovano a dover discutere con persone che entrano nelle attività a torso nudo in costume e spesso ancora bagnato e gocciolante" conclude il primo cittadino cellese.