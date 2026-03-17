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Savona | 17 marzo 2026, 12:00

A Savona il primo incontro della scuola di politica "Ci piace se ti muovi" con "Il movimento femminista" (FOTO)

Il prossimo appuntamento si svolgerà il prossimo sabato 11 aprile nella società Generale APS con "I movimenti di Resistenza"

Lo scorso sabato 14 marzo, nonostante il maltempo, si è tenuto il primo incontro della scuola di politica “Ci piace se ti muovi” organizzato da Possibile, Rifondazione Comunista e la federazione Giovani Comunisti con al centro il tema "Il movimento femminista”. 

"E’ stato un buon inizio per questa scuola di politica, gli organizzatori sperano che ci sia altrettanto interesse e partecipazione anche per gli altri incontri che sono stati messi in programma - ha spiegato nel suo intervento il portavoce provinciale di Possibile, Massimiliano Vaccaro che ha voluto ricordare il compagno Primo Panaro, la cui notizia della scomparsa era giunta in mattinata, rammentando i suoi ideali di unità, democrazia e resistenza, ideali che, "in un momento storico difficile come questo, tutta la sinistra sia savonese che nazionale dovrebbe avere ben a mente". 

Il prossimo appuntamento si svolgerà il prossimo sabato 11 aprile sempre nella società Generale APS con  "I movimenti di Resistenza".

Redazione

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