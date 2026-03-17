A Savona il primo incontro della scuola di politica "Ci piace se ti muovi" con "Il movimento femminista" (FOTO)

Lo scorso sabato 14 marzo, nonostante il maltempo, si è tenuto il primo incontro della scuola di politica “Ci piace se ti muovi” organizzato da Possibile, Rifondazione Comunista e la federazione Giovani Comunisti con al centro il tema "Il movimento femminista”.

"E’ stato un buon inizio per questa scuola di politica, gli organizzatori sperano che ci sia altrettanto interesse e partecipazione anche per gli altri incontri che sono stati messi in programma - ha spiegato nel suo intervento il portavoce provinciale di Possibile, Massimiliano Vaccaro che ha voluto ricordare il compagno Primo Panaro, la cui notizia della scomparsa era giunta in mattinata, rammentando i suoi ideali di unità, democrazia e resistenza, ideali che, "in un momento storico difficile come questo, tutta la sinistra sia savonese che nazionale dovrebbe avere ben a mente".

Il prossimo appuntamento si svolgerà il prossimo sabato 11 aprile sempre nella società Generale APS con "I movimenti di Resistenza".