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Politica | 22 marzo 2026, 11:00

Scomparsa di Umberto Bossi, il ricordo di Paolo Ripamonti: "Ha segnato in modo profondo la storia della Lega e della politica italiana"

L'omaggio dell'assessore regionale nel giorno dell'ultimo saluto al Senatùr

Scomparsa di Umberto Bossi, il ricordo di Paolo Ripamonti: &quot;Ha segnato in modo profondo la storia della Lega e della politica italiana&quot;

“Nel giorno dell’ultimo saluto a Umberto Bossi, il mio pensiero va a un uomo che ha segnato in modo profondo la storia della Lega e della politica italiana. Per chi, come me, è tesserato dal 1990, questo momento ha un significato non solo politico, ma anche umano e personale”. Così l'assessore regionale Paolo Ripamonti ricorda Umberto Bossi nel giorno dei funerali del fondatore della Lega.

“Bossi ha rappresentato per generazioni di militanti, amministratori e dirigenti un punto di riferimento autentico, capace di parlare ai territori, alle comunità e a quella parte d’Italia che chiedeva ascolto, identità, concretezza e coraggio - ha aggiunto Ripamonti - Il segno che ha lasciato è profondo e resterà nella memoria politica e umana di tanti di noi”.

“Tra i ricordi più preziosi che porto con me – ha proseguito Ripamonti – c’è anche un consiglio che mi diede e che considero ancora oggi attualissimo: non pensare alla Lega come a un pullman da prendere e da cui scendere alla prima difficoltà o alla prima incomprensione. In quelle parole c’era una lezione chiara di appartenenza, lealtà, coerenza e responsabilità. Valori che continuano a indicare una strada e che oggi sentiamo ancora più forti”.

“In questa giornata di raccoglimento, rivolgo il mio pensiero più sincero alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della Lega, che oggi saluta il suo fondatore con affetto, gratitudine e rispetto“ ha concluso l'assessore regionale, già senatore del Carroccio.

Redazione

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